De liefde tussen Frankrijk en vrouwenvoetbal is nog pril

Door Tim Reedijk



Kijkt u vaker op deze site? Dan is het inmiddels wel duidelijk dat de WK-sferen in Le Havre, de speelstad van de Leeuwinnen, nog ver te zoeken zijn. Gisteren speelde thuisland Frankrijk de openingswedstrijd van het WK tegen Zuid-Korea, die kinderlijk eenvoudig gewonnen werd (4-0). Let trouwens bij de Fransen nog eens op Wendie Renard, de aanvoerster van 1,87 meter lang. De Virgil van het vrouwenvoetbal. Ze viel al op met een ijzersterk optreden bij Olympique Lyon in de Champions League-finale tegen FC Barcelona (4-1). Gisteren konden de arme Koreaanse speelsters slechts lijdzaam toekijken hoe zij bij corners boven alles en iedereen uit torende. Ze scoorde twee keer met het hoofd.



Die goals van Renard leverde geen toeterende massa in de straten van het toch al vrij uitgestorven Le Havre op. Geen shirtjes van Les Bleus, hooguit voorzichtig geklap in de cafés bij goals van Frankrijk. Een rondvraag langs de aanwezigen leerde: de kennismaking met het vrouwenvoetbal is nog pril, maar er zit wel potentie in. En, zo dachten wij, dit is ‘maar’ Le Havre. De wedstrijd zelf werd in Parijs gespeeld, in een nagenoeg uitverkocht Parc des Princes. Dan maar even schakelen met de correspondent in Parijs. Hij zei: ook daar leeft het minimaal. Al is er in de pers wél veel aandacht voor het WK.