Deense sterspeelster Harder op WK als supporter van Zweedse vriendin

De vaste volgers van het vrouwenvoetbal zullen de naam Pernille Harder ongetwijfeld kennen. Twee jaar geleden scoorde ze immers nog in de EK-finale in Enschede, waarin Nederland uiteindelijk met 4-2 te sterk was voor Denemarken. Vorig jaar werd de aanvalster verkozen tot UEFA Women’s Player of the Year, waarmee ze de opvolgster werd van Lieke Martens. De 26-jarige aanvalster scoorde dan ook al 53 keer in 105 interlands voor Denemarken en 40 keer in 52 duels voor de Duitse topclub VfL Wolfsburg, maar toch speelt ze deze zomer niet op het WK. De Noorse sterspeelster Ada Hegerberg koos daar zoals bekend zelf voor, maar Harder verloor in de play-offs om plaatsing voor het WK met Denemarken van Nederland.

‘Voetbalnerds’

Toch is Harder deze maand aanwezig op het WK in Frankrijk. Niet om zelf te spelen, maar om haar Zweedse vriendin Magdelena Eriksson te supporten. Dat doet ze zelfs in een blauw met geel shirt van Zweden. Nadat Zweden maandagavond in de achtste finales in het Parc des Princes met 1-0 had gewonnen van Canada, zocht Eriksson haar partner op en kreeg een kus.



Een fotograaf van de Zweedse krant Expressen legde de kus vast en Eriksson reageerde trots. ,,Het betekent voor mij heel veel dat ze hier is en ons komt supporten, hoewel ze natuurlijk graag zelf op dit WK had willen spelen,” zegt Eriksson, een 25-jarige verdedigster van Chelsea en sinds 2014 international van Zweden. ,,Ze zal zaterdagavond ook aanwezig zijn bij de kwartfinale tegen Duitsland in Rennes. Dat ze dit samen met mij wil beleven, betekent heel veel voor mij. We praten samen veel over voetbal, misschien een beetje te veel soms. Maar Pernille is een beetje zoals ik, een echte voetbalnerd. Het is leuk om iemand te hebben om mijn gedachten mee te delen, over voetbal en het leven,” zegt Eriksson.