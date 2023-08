Dikke tranen bij geschorste Daniëlle van de Donk: ‘Zou zomaar je laatste wedstrijd kunnen zijn’

met videoDikke tranen bij Daniëlle van de Donk na afloop van de met 2-0 gewonnen achtste finale tegen Zuid-Afrika . De middenvelder liep met een gele kaart in de 67ste minuut tegen een schorsing aan en mag dus niet meedoen in de kwartfinale van vrijdag (03.00 uur Nederlandse tijd) tegen Spanje.

,,Het zou zomaar je laatste wedstrijd geweest kunnen zijn”, treurde Van de Donk na afloop van het duel met Zuid-Afrika. Diep op de helft van Zuid-Afrika zette ze een tackle in, waarna ze de gele kaart kreeg voorgeschoteld. Haar tweede nadat ze tegen Portugal ook al geel pakte. Haar schorsing zorgt voor een unieke situatie: Van de Donk gaat voor het eerst een WK-wedstrijd missen. Net als Lieke Martens en Sherida Spitse speelde ze vooralsnog altijd alle WK-duels (15) van de Oranje Leeuwinnen.

,,Het is gewoon zo zonde. Je wilt er zijn voor je team en dat kan nu niet. Dat ging meteen door me heen. Ja, meteen. Het is misschien niet zo slim, maar dit is de speler die ik ben. Ik vond het geen geel, maar ja, weet je, het was een overtreding”, zo vertelde aan aangeslagen Van de Donk.

Van de Donk werd vlak voor tijd vervangen door Damaris Egurrola en kreeg direct een knuffel van bondscoach Andries Jonker, die met zijn speelster meeleefde. ,,Ze is een strijder, als er zo eentje niet mee kan doen, dat is doodzonde. Voor het team, maar ook voor haar”, zei de bondscoach, die Van de Donk niets verweet: ,,Dit is Daniëlle, die doet alles met hart en ziel en dan gebeurt dit soort dingen weleens.”

Ook van haar teamgenoten kreeg Van de Donk direct troostende woorden: ,,Die meiden zeiden dat ze supertrots op me zijn en dat ik heel belangrijk ben. Allemaal lieve woorden. En ze zeiden dat ze voor me gaan strijden zodat ik daarna nog mee kan doen”, zei de middenvelder van Olympique Lyon, die ook nu alles blijft geven voor Oranje: ,,Ik wil er nog steeds voor m’n team zijn, al zal het in een iets andere rol worden.”

Dat Egurrola in het veld kwam voor Van de Donk, daar hoeven we volgens Jonker nog geen conclusies aan te verbinden voor de kwartfinale tegen Spanje. In de groepsfase tegen Vietnam werd Van de Donk immers vervangen door de 17-jarige Wieke Kaptein. ,,Ik heb me vandaag nog geen moment met Spanje bezig gehouden dus daar hoef je nog geen conclusies aan te verbinden.”

