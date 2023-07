Doe mee met het spel rond het WK vrouwenvoetbal en win prachtige prijzen

WK vrouwen­voet­bal 2023 in Nieuw-Zee­land en Australië| Zo laat komen de Oranje Leeuwinnen in actie

De Oranje Leeuwinnen treffen op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland onder meer titelverdediger Verenigde Staten in de groepsfase, die Nederland afwerkt in Nieuw-Zeeland. Bekijk hier het complete speelschema van het WK, dat vanaf woensdag tot en met 20 augustus plaatsvindt. De finale is in Sydney. Alle onderstaande tijden zijn in Nederland. Alle duels van de Leeuwinnen zijn te volgen via een liveblog op deze site.