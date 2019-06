Duitsland profiteert van fout en wint ook tweede duel

Één foutje van de Spaanse verdediging was voor Duitsland, de nummer twee van de wereld, voldoende om ook het tweede groepsduel in Groep B van het WK te winnen. Eerder was China al met 1-0 verslagen en door een goal van Sara Dabritz was dat ook tegen Spanje, de nummer dertien van de wereld, de einduitslag. De speelster van Paris Saint-Germain profiteerde van het feit dat Marta Torrejón vergat de bal weg te schieten.



Spanje had de eerste groepswedstrijd met 3-1 gewonnen van Zuid-Afrika en dus neemt Duitsland nu de koppositie in de poule over. Dzsenifer Marozsan ontbrak bij Duitsland. De sterspeelster brak tegen China een teen en mist maandag ook de laatste groepswedstrijd tegen Zuid-Afrika.