Emotionele oproep Marta: Harder trainen

Engelse bondscoach Neville verbijs­terd over gedrag Kameroen

23 juni Bondscoach Phil Neville van het Engelse vrouwenteam was na de overwinning op Kameroen bij het WK voetbal in Frankrijk (3-0) verbijsterd over het verhitte gedrag van de tegenstander. ,,Ik ben volledig en compleet beschaamd'', liet de oud-international weten. ,,Ik heb niet kunnen genieten van de wedstrijd en mijn speelsters evenmin. We zijn alleen maar blij dat we de kwartfinales hebben gehaald, meer niet.''