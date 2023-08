Engeland worstelt zich voorbij Colombia, Sarina Wiegman nog altijd op koers voor wereldtitel

Reactie Sarina Wiegman

Na afloop stond Sarina Wiegman direct de organisatie te woord. De bondscoach van Engeland was trots op haar ploeg, maar erkende ook dat het moeizaam ging. ,,We hadden ook niet anders verwacht dat het een lastige opgave zou worden", zei ze. ,,Ik vond dat we de eerste helft goed speelden, maar soms waren we ook slordig aan de bal en dan zijn zij gevaarlijk via de counter. Dat zag je ook wel bij de 0-1. Maar gelukkig komen we vlak voor rust terug en reageren we alert na de fout van de keepster.”



Doordat de marge na de treffer van Alessia Russo klein bleef, leefde Colombia nog. ,,Ik had liever gezien dat we het duel eerder hadden beslist. Maar we zijn in ieder geval door en zitten tot het laatste moment in het toernooi.” Woensdag speelt Wiegman met Engeland tegen Australië in Sydney. ,,Dit wordt huge.”