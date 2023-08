Ervaren rot Merel van Dongen geniet van jonkies als Brugts en Kaptein: ‘Zij zijn nog beter dan onze generatie’

Veel spelen deed ze dit WK voetbal voor vrouwen in Nieuw-Zeeland en Australië nog niet, maar voor de 30-jarige verdedigster Merel van Dongen is dat geen probleem. Op een andere manier vervult ze haar rol in het team, bijvoorbeeld door ‘jonkies’ als Wieke Kaptein (17) en Esmee Brugts (20) te helpen op hun eerste grote toernooi. „Op het veld zie ik ze dingen doen die ik echt niet kan, maar tegelijkertijd heb ik weer dingen meegemaakt waar zij nog geen ervaring mee hebben.”

Het maakt Van Dongen, met 61 interlands een van de oudgedienden van Oranje, zelf ook weer een ‘enorme ervaring rijker’. „Het zijn weer 23 meiden met een coach en een bal, maar tegelijkertijd is het allemaal anders. Ik vergelijk het met Harry Potter: elk boek is weer een heel nieuw verhaal met nieuwe karakters en nieuwe scènes. Zo voelt dit ook.”

Ze vindt het ‘waanzinnig’ om Brugts en Kaptein te zien spelen. „Zij zijn nog beter dan onze generatie en hebben een niveau dat ik echt niet had op die leeftijd.” Dat heeft volgens Van Dongen een logische verklaring: steeds meer meiden gaan voetballen, waardoor er meer keuze is in de selectie.

Van Dongen kreeg de andere rol als vanzelfsprekend, mede door de mix tussen jong en oud in de selectie. „Dat gaat heel natuurlijk, want ik ben 30 en Wieke is 17. Als je jong bent ben je heel erg op jezelf gericht, op je eigen ontwikkeling. Als je in een team komt, worden andere dingen belangrijk: wat is je rol in een team? Wat doe je bij tegenslag? Wat doe je bij winst? Wat als je enorm succesvol wordt en iedereen je naam kent? Dat hebben zij allemaal nog niet meegemaakt, ik wel. Daar probeer ik ze bij te helpen.”

In de groepswedstrijd tegen Vietnam (7-0) maakte Van Dongen haar eerste speelminuten dit WK. „Een WK is raar, als iemand geblesseerd raakt moet je er soms zo ineens in. Iedereen zal denken: het zijn maar 17 minuten en dan ook nog eens tegen Vietnam, maar voor mij betekent het echt veel meer dan dat.” Bondscoach Andries Jonker liet weten dat het geen ‘cadeautje’ was dat hij Van Dongen liet spelen. Hij verving haar voor Brugts, die hij na haar twee goals in de slotfase van het laatste groepsduel wilde sparen.

