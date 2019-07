Fans in Lyon: Sari gaat ons redden!

Ja, het is hét onderwerp van gesprek op het Place Antonin Poncet, waar honderden fans zich vanaf elf uur vanochtend in de zinderende hitte hebben verzameld: hoe maken we Amerika, het nummer één voetballand voor vrouwen, in? Nadia en Jamila uit Maastricht (die twee keer met z’n tweeën op en neer reden; voor de halve en hele finale in Lyon) hopen en vertrouwen op een uitblinkende keepster. ,,Sari gaat ons redden: we weten het zeker.’’



Thijs, tot verrukking van zijn landgenoten uitgedost als oranje paus die ‘de zege komt geven’, vraagt grijnzend of hij een chauvinistisch of realistisch antwoord moet geven op de vraag of het team van aanvoerder Sari van Veenendaal met de beker naar huis gaat. ,,Chauvinistisch zou ik zeggen ‘2-1 voor Nederland’. Maar misschien is 3-0 voor de Amerikanen realistischer, ha!’’