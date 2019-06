Favoriet Canada moeizaam langs Kameroen in groep Oranje

Kadeisha Buchanan kon na een corner van Janine Beckie helemaal vrij inkoppen. De verdedigster vierde haar goal zoals NBA-ploeg Toronto Raptors dat regelmatig doet. Even daarvoor raakte Nichelle Prince via een speelster van Kameroen al de buitenkant van de paal.



Kameroen kreeg in de 70ste minuut een grote kans op de gelijkmaker. Claudine Meffometou kopte uit een corner net naast. Canada was in de slotfase enkele keren dicht bij een verdubbeling van de voorsprong, maar ook zij scoorden niet meer.



Canada, dat op de Spelen brons behaalde, gaat dankzij de krappe zege aan kop in groep E. De Leeuwinnen, nummer acht op de wereldranglijst, komen morgenmiddag in actie tegen Nieuw-Zeeland (19).



Canada en Kameroen wisten bij het vorige WK in 2015 allebei de groepsfase te overleven. Kameroen strandde toen in de achtste finales en Canada in de kwartfinales.