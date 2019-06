FIFA opent strafzaak tegen Kameroen wegens wangedrag en agressie

fotoserie Fotoreeks: Leeuwinnen met trein naar kwartfina­le

13:00 Oranje is vanmiddag per trein van Rennes naar het noord van Frankrijk gereisd. De Leeuwinnen reizen naar Lille, een trip van 3,5 uur, waarna het laatste stuk naar Valenciennes per bus wordt afgelegd. Daar vindt zaterdagmiddag (15.00 uur) de kwartfinale plaats tegen Italië. Bekijk hier de leukste foto's van de ‘inscheping’ in Rennes.