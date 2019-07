Flow à la 2017 brengt finale voor Oranje nabij

Hamstring nekt Rapinoe: ‘Maar ik ben klaar voor finale’

1:24 Megan Rapinoe miste gisteravond de halve finale van het WK. Aanvankelijk gingen geruchten dat de aanvoerder van de wereldkampioen was gepasseerd. Amerikaanse media tastten in het duister, omdat de bond geen nieuws over een blessure naar buiten had gebracht. Maar na het zinnenprikkelende duel met Engeland verschafte Rapinoe zelf helderheid: ze kampte met een kleine hamstringblessure.