Forse kritiek op Argentijnse speelster met Ronaldo-tattoo: ‘Betekent niet dat ik Messi haat’

Voor velen is het debat over Lionel Messi en Cristiano Ronaldo, over wie nou echt de beste speler is, een gebed zonder eind. Dat geldt niet voor de Argentijnse Yamila Rodriguez. Oplettende fans zagen tijdens de wedstrijd tussen Italië en Argentinië op het WK vrouwenvoetbal een tatoeage van Ronaldo op het been van de speelster. ,,Hij is zonder twijfel de beste speler ter wereld.”

Op het linkerbeen van Rodriguez pronken twee absolute legendes van het voetbal. Diego Maradona, de Argentijn die in 1986 zijn land naar een wereldkampioenschap leidde, staat op het bovenbeen van de 25-jarige aanvaller. Daar is niets opvallends aan, gezien de status die 'pluisje’ heeft in Argentinië en Zuid-Amerika.

Enkele centimeters lager, net onder haar linkerknie, siert het portret van een speler die je niet zo snel bij een Argentijns international verwacht het scheenbeen van Rodriguez. Hier komt namelijk het hoofd van de Portugese Cristiano Ronaldo boven de Argentijnse wedstrijdsokken uit.

We zijn niet allemaal verplicht om alleen van de spelers van ons land te houden Yamila Rodriguez

Dat levert haar op social media forse kritieken op. ,,Stop alsjeblieft. Dit is niet leuk”, schrijft ze op Instagram. ,,Wanneer heb ik gezegd dat ik anti-Messi ben? Ik heb het niet moeilijk vanwege jullie (de fans), maar vanwege de nare dingen die zonder genade worden gezegd. Kun je geen idool of een speler hebben die je leuk vindt? Messi is onze geweldige aanvoerder in het nationale team, maar het feit dat ik zeg dat mijn inspiratie en mijn idool CR7 (Ronaldo) is, betekent niet dat ik Messi haat.”

Rodriguez zegt geen probleem te zien in haar Ronaldo-tattoo. De Portugees, die meer dan achthonderd keer scoorde tijdens zijn loopbaan, is haar grote inspiratiebron. ,,Wat is het probleem? We zijn niet allemaal verplicht om alleen van de spelers van ons land te houden. Begrijp alsjeblieft dat dit voetbal is en dat iedereen een voorkeur heeft. Het is genoeg, het doet me pijn.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Verantwoording waarom Ronaldo op haar been staat

Voorafgaand aan het WK legde Rodriguez de beslissing om Ronaldo op haar scheenbeen te vereeuwigen, uit. ,,Ik zag hem spelen en ik dacht: 'hoe kan hij zo perfect zijn?’ Hij verrast me met alles wat hij doet. Met deze tatoeage heb ik Cristiano nu voor altijd bij mij. Hij is zonder twijfel de beste speler ter wereld.”

Tijdens een interview met ESPN benadrukte ze dat ze de voormalige spits van onder andere Manchester United en Real Madrid altijd de voorkeur zou geven boven haar landgenoot. ,,Mijn idool is Ronaldo, niet Messi. Op de site van de FIFA gaat ze nog een stapje verder. ,,Ik heb de twee besten op mijn been staan.”

Ook het stadion van Boca Juniors, la Bombanera, heeft een plekje op het lichaam van Rodriguez. Zij was namelijk de eerste die in een vrouwenwedstrijd scoorde in het Argentijnse stadion.

WK matchcenter

Check hier het complete speelschema van het WK vrouwenvoetbal 2023 in Nieuw-Zeeland en Australië, alle uitslagen en de standen in de groepen.

Bekijk hieronder de standen en het speelschema (de Oranje Leeuwinnen zitten in Groep E)

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video's over de Oranje Leeuwinnen