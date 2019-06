Foto's | Oranjefans nemen Valenciennes over

De supporters kwamen samen in de fanzone op het Place d’Armes, in het centrum van Valenciennes. De omliggende terrassen kleurden ook volledig oranje. Net als dinsdag bij de eerste WK-wedstrijd in Le Havre tegen Nieuw-Zeeland (1-0) bestaat de fanschare vooral uit jonge meiden en gezinnen. De KNVB verwacht dat tussen de 15.000 en 20.000 Nederlanders naar Valenciennes komen.



Nederlandse agenten houden op het Place d’Armes ook een oogje in het zeil. Vanwege de grote hoeveelheid Nederlandse fans zijn ze ingeschakeld om hun Franse collega’s te helpen.



Vanaf het Place d’Armes lopen de supporters kort na het middaguur in een Oranjemars naar het Stade du Hainaut, waar om 15.00 uur het duel met Kameroen begint. Het stadion van Valenciennes biedt plaats aan 25.000 toeschouwers en is in principe uitverkocht. Via een liveblog op deze site is de wedstrijd van minuut tot minuut te volgen.



Het Stade du Hainaut ligt in een woonwijk, iets buiten het centrum van Valenciennes. Alle toegangswegen zijn geblokkeerd. Het is voor de Nederlandse fans dan ook niet mogelijk om in de buurt van het stadion te parkeren. Ze kunnen alleen lopend gaan of de tram nemen.