Frankrijk met hulp van VAR naar winst op Noorwegen

Valérie Gauvin zette het gastland vlak na de pauze op voorsprong. Acht minuten stond het echter weer gelijk, toen Wendie Renard op klungelige wijze de bal in het eigen doel werkte: 1-1.



Sterspeelster Eugenie Le Sommer zorgde met een rake strafschop in de 72ste minuut echter tóch voor de drie punten voor Frankrijk. De Fransen mochten de VAR dankbaar zijn, want pas na bestudering van de videobeelden kreeg het gastland een pingel.



Frankrijk pakt dus weer drie punten. De ploeg won het eerste WK-duel met 4-0 van Zuid-Korea, terwijl Noorwegen in hun eerste wedstrijd afrekende met Nigeria: 3-0.



Eerder op de dag won Nigeria in Grenoble met 2-0 van het nog puntloze Zuid-Korea. Voor de Afrikaanse kampioen was het pas de vierde zege in acht deelnames aan het WK. Nigeria kan zich voor de tweede keer kwalificeren voor de tweede ronde op het eindtoernooi om de wereldtitel.



Maandag is de laatste speelronde in groep A, met de duels Noorwegen - Zuid-Korea en Frankrijk - Nigeria.