Frankrijk wint van Nigeria na VAR-ingreep Makkelie

In een matige eerste helft kwam geen van beide ploegen tot een schot op doel. De Françaises, in Rennes aan de aftrap verschenen zonder sterspeelster Eugénie Le Sommer die op scherp staat, domineerden het balbezit, maar tot een echte uitgespeelde kans leidde dit niet. Nigeria wist dat een gelijkspel waarschijnlijk voldoende was om als een van de beste nummers drie door te gaan naar de laatste 16, wat wellicht een verklaring was voor de defensieve speelstijl.



Na de hervatting voerde Frankrijk de druk op. Na een uur spelen stond de beginstand echter nog altijd op het scorebord, waardoor bondscoach Corinne Diacre zich genoodzaakt voelde om Le Sommer te brengen. Die beslissing kon op veel applaus rekenen van de supporters in het volgepakte Roazhon Park.



Nigeria bleef het achterin dicht houden, maar schoot zichzelf met nog 20 minuten te gaan in de voet. Ngozi Ebere vloerde aanvalster Viviane Asseyi binnen het zestienmetergebied, voor VAR Danny Makkelie aanleiding om in te grijpen. Wendie Renard knalde aanvankelijk op de buitenkant van de paal, maar mocht het even later nog eens proberen. De Nederlandse videoscheidsrechter greep namelijk opnieuw in, omdat de keeper van Nigeria van de doellijn was gekomen bij de eerste poging. Nu was het wel raak voor de centrale verdediger. Tegen tien Nigeriaanse speelsters - Ebere had in de eerste helft ook al geel gekregen en moest bij het penaltymoment vertrekken - kwam de voorsprong van de Françaises niet meer in gevaar.