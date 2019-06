Franse captain Henry: ‘We willen succes van mannen uit 1998 evenaren’

Fysiek Australië rekent op doelpunten van 'Sam’ Kerr

5 juni In Frankrijk gaat vrijdag het WK voetbal van start. De speelsters van Nederland kennen we wel, maar wie moeten we in de gaten te houden bij de andere toplanden? Op deze site lichten we iedere dag een smaakmaker uit. Vandaag: Samantha Kerr (25), de goaltjesdief én grote ster in het verder vooral fysiek sterke Australische team.