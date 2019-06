Gastland Frankrijk wint in WK-opening ruim van Zuid-Korea

De voetbalsters van Frankrijk hebben het WK op eigen bodem in gang gebracht met een klinkende zege. In Parijs werd Zuid-Korea in de openingswedstrijd, vooral dankzij een wervelende eerste helft, eenvoudig aan de kant gezet: 4-0.

De WK-ouverture in het Parc des Princes was een treffen tussen de nummer vier (Frankrijk) en de nummer veertien (Zuid-Korea) van de FIFA-wereldranglijst. Het was bovendien een reprise van een van de achtste finales van het vorige mondiale eindtoernooi. Tijdens het WK 2015 in Canada waren de Fransen met 3-0 te sterk voor de Koreanen, waarna ze in de kwartfinale overigens zelf werden uitgeschakeld door Duitsland.

Met in de basis liefst zeven speelsters van kersvers Champions League-winnaar en absolute grootmacht Olympique Lyon (de werkgever van Oranje-aanvalster Shanice van de Sanden) begon Frankrijk ijzersterk. Er waren nog geen negen minuten gespeeld toen Eugénie Le Sommer de 1-0 binnenschoot via de lat, na een lage voorzet van captain Amandine Henry.

Dat was een geweldige opsteker voor de ploeg van bondscoach Corinne Diacre, die in 2014 in de spotlights kwam toen zij trainer werd van de mannen van Clermont Foot, uit de Ligue 2. Zij was daarmee overigens al de tweede vrouwelijke trainer in het Franse mannenvoetbal: Diacre nam het destijds namelijk over van Helena Costa, die een maand na haar aanstelling bij Clermont alweer opstapte.

Diacre vertrok in 2017 vervolgens na drie jaar om met de Franse ploeg te beginnen aan het traject richting het WK in eigen land, een toernooi dat dus uitstekend is begonnen. Na iets minder dan een halfuur leek Frankrijk al op 2-0 te komen, maar na ingrijpen van de VAR werd het fraaie doelpunt (een halve omhaal) van Griedge Mbock afgekeurd wegens nipt buitenspel.

Renard

Niet veel later werd de voorsprong alsnog verdubbeld, door een rake kopbal van Wendie Renard, uit een corner. Op slag van rust herhaalde de boomlange verdedigster datzelfde kunstje voor de 3-0. Frankrijk trok daarmee de uitstekende vorm van de laatste tijd door. Van de voorgaande veertien (vriendschappelijke) interlands won het land er dertien, in die veertien duels noteerde de Fransen een doelsaldo van 48-5.

Volledig scherm Wendie Renard (nummer 3) kopt de 2-0 binnen. © BSR Agency

Na de pauze deed Frankrijk het een stuk rustiger aan, een kwartier voor tijd was de grootste kans op een doelpunt zelfs nog voor Zuid-Korea. De ingevallen Lee Mi-Na mocht plotseling alleen op het doel af, maar schoot vervolgens ruim naast. De Aziatische vrouwen waren echter vooral bezig met het beperken van de schade, wat deels lukte. Dankzij een fraaie knal in de verre hoek van Henry werd de eindstand namelijk nog bepaald op 4-0.