Gemoedelijk kopje koffie met de vijand

Ook de speelsters van Nieuw-Zeeland, nummer negentien van de wereld, bleken zaterdag tijd over te hebben en hadden hun zinnen gezet op dezelfde tent in Le Havre. En zo ontstond er een gezamenlijk koffiemomentje, drie dagen voor de belangrijke openingswedstrijd onderling. Meerdere speelsters dronken een kop koffie met oude bekenden. Het treffen met Nieuw-Zeeland is voor Lieke Martens, Shanice van de Sanden, Lize Kop en Liza van der Most een zeer bescheiden reünie.



Martens komt Ali Riley tegen, die ze nog kent van haar tijd bij FC Rosengard. Riley is de aanvoerster die al drie WK’s speelde en bij Chelsea actief is. Bovendien zit er dinsdag een oud-Ajacied bij de groep van Nieuw-Zeeland, die de kleedkamer deelde met Kop en Van der Most in Amsterdam. Betsy Hassett speelde in het seizoen 2016/2017 twintig wedstrijden voor Ajax. Van de Sanden op haar beurt ziet Rosie White weer eens, met wie ze in het seizoen 2015/2016 samenspeelde bij Liverpool.