Hè hè, Kameroen is naar huis

Van Veenendaal lacht om ‘Tim Krul-scenario’

14:43 In de knock-outfase van het WK is ook het fenomeen penaltyserie een thema, zeker in tijden van de VAR. Oranje-keeper Sari van Veenendaal (29) over strafschoppen, de regels, Sander Boschker en een Tim Krul-wissel.