Help, de Europese landen moeten nu wel verliezen op het WK

Door Daniël Dwarswaard De blik op Tokio 2020 is voor de Oranjevrouwen nog heel troebel. Dit WK zijn er vooralsnog acht ploegen naar huis. Daar zit met Schotland slechts één Europees land bij. Maar wat wil het geval: daar heeft Nederland niets aan. Schotland telt namelijk niet mee als het gaat om het verdienen van een Olympisch ticket. Groot-Brittannië komt bij plaatsing in actie op het voetbaltoernooi in Japan. Engeland en Schotland hebben besloten dat Engeland dit WK ‘meetelt’ om het Olympisch ticket te bemachtigen. Dat Schotland al is uitgeschakeld zet daarom voor de Leeuwinnen nog geen zoden aan de dijk.

Los van de wereldtitel is het behalen van de Olympische Spelen het grootste doel van de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman. Deelname aan het toernooi in Japan zou een primeur betekenen. Vier jaar terug miste Oranje de Spelen net. Het Nederlands team werd in de achtste finale uitgeschakeld door Japan. Omdat er toen maar twee Europese landen in de kwartfinale speelden, kwam er een Olympisch kwalificatietoernooi met de vier Europese ploegen die in de achtste finales werden uitgeschakeld. Zweden won toen het onderlinge toernooi van Nederland, Noorwegen en Zwitserland. Zo’n toernooi als achtervang staat nu ook gepland als tijdens het WK nog geen afscheiding met drie ploegen is. In de achtste finale speelt geen enkel Europees land tegen een ander Europees land. Dus het kan zomaar dat de strijd om een Olympisch ticket extreem fel zal worden.