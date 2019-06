Het toernooi wordt steeds leuker, ja echt

Verslaggevers Tim Reedijk en Daniël Dwarswaard volgen de voetbalsters van Oranje tijdens het WK in Frankrijk. Dagelijks schrijven ze een blog over wat hen opvalt en bezig houdt. Vandaag: de omhaal van ‘Daantje’.

Door Daniël Dwarswaard



Natuurlijk heb ik het hier met mijn collega’s over het matige spelniveau van het WK vrouwen. Althans, in veel wedstrijden van de groepsfase die eindelijk is afgelopen. Het volgen van de Leeuwinnen is in alle opzichten interessant. Om het niveau te beoordelen en vooral ook het gedrag van de speelsters te observeren. Maar de échte zin om een pakweg Noorwegen-Nigeria te kijken ontbrak. En was die er wel, dan sloeg de verveling tamelijk snel toe. Dan is het verleidelijk om cynisch te doen. Zeker als je op je mobiele telefoon kijkt en ziet wat de vrienden er thuis van vinden.

Bekijk hier de laatste aflevering van La Panenka:

Maar toen was daar ineens Engeland tegen Japan. Het boeide me alle negentig minuten. De Engelse vrouwen zijn superfit, spelen aantrekkelijk voetbal. Doen logische dingen met een bal, zijn vooral erg rustig als ze de bal hebben. Ja natuurlijk ging er nog genoeg fout, maar deze wedstrijd gaf mij hoop. Ook omdat er bij Japan een paar technisch begaafde speelsters rondlopen. In de laatste minuten zette een Japanse met een prachtig steekballetje met buitenkant voet een ploeggenote alleen voor de keeper. Zoveel gevoel had ik dit toernooi nog niet gezien. In de eerste helft ramde een Aziatische een vrije trap geweldig op doel. De keeper van Engeland zweefde zoals een keeper hoort te zweven. Had ik ook nog niet gezien.

Ik miste het zo lang. Acties waarvan je kunt genieten. Acties waarover je kunt napraten. Acties die het de moeite maken om te blijven kijken. En toen was daar ook nog eens de omhaal van Daniëlle van de Donk tegen Canada. De poging strandde in schoonheid. Ze praatte er zelf na de wedstrijd leuk over. Zoals Van de Donk sowieso aanstekelijk praat. ,,Haha, ik dacht even het doelpunt van het toernooi te maken joh. Niet dus. Ik doe dit eigenlijk nooit, maar ik zag die bal precies goed aankomen en dacht: hop, we proberen het.’’