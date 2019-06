Het uitgelekte filmpje met Miedema

Ik ben daar persoonlijk blij mee, liefhebber van deze korte snacks op internet. Natuurlijk is de één beter geslaagd dan de andere, maar klikken doe ik altijd. Ook nu er een filmpje van Adidas is uitgelekt om het nieuwe shirt van Arsenal te promoten (werkelijk een geweldig shirt met een knipoog naar het verleden, maar dat terzijde). Een geweldig filmpje dat de trots op Noord-Londen en de club subtiel vangt. De hoofdrolspeler is clublegende Ian Wright. Verder prominente rollen voor huidige helden als Mesut Özil en Pierre-Emerick Aubameyang. Ik zat bijna twee minuten met volle aandacht naar het staaltje marketing te kijken toen ik toch echt even terug moest spoelen.

Zag ik daar nou Vivianne Miedema in beeld? Ook in het prachtige nieuwe tricot? Een seconde of drie in beeld? Ja dus. Change the whole game, zegt ze met een soort natuurlijk Engels accent. Adidas heeft haar gekozen als één van de gezichten van Arsenal, tussen haar wereldberoemde mannelijke collega’s. Als topscorer van de Premier League én beste speelster van die competitie is het eigenlijk best logisch. Al betrapte ik mezelf er op dat ik het juist bijzonder vond. Over een paar jaar is het waarschijnlijk heel normaal.