Hoe drie videofragmenten in Sydney voor oplopende schaamte en woede in Spanje zorgen

Met video Spaanse bondsvoor­zit­ter alsnog door het stof na rel over kus op de mond van Jennifer Hermoso na WK-finale

De voorzitter van de Spaanse voetbalbond, Luis Rubiales, heeft voor opschudding gezorgd na de gewonnen WK-finale tegen Engeland (1-0). Hij kuste international Jennifer Hermoso op haar mond. Waar Rubiales in eerste instantie sprak over een storm in een glas water, bood hij vanmiddag alsnog zijn excuses aan. ,,Ik heb een fout gemaakt, maar had geen kwade bedoelingen.”