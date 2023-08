Hoe ‘mensenmens’ Andries Jonker de Oranje Leeuwinnen weer aan de praat kreeg

‘Mind your step’ voor de Oranje Leeuwinnen: ‘Wij doen niet alleen mee aan het WK voetbal, ook aan het WK vliegen’

WK-vlucht nummer 12 zit erop voor de Oranje Leeuwinnen. De speelsters zijn gearriveerd in Wellington, waar vrijdag (03.00 uur Nederlandse tijd) de kwartfinale tegen Spanje op het menu staat. Andries Jonker en zijn speelsters lijken van vliegmoeheid echter geen last te hebben: ,,We doen niet alleen mee aan het WK voetbal, maar ook aan het WK vliegen.”