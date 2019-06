In Reims is Kopa nog altijd een grootheid

In Reims is Kopa, die twee jaar terug op 85-jarige leeftijd overleed, een legende. Je komt zijn naam en afbeelding niet alleen tegen bij het trainingscomplex en het stadion. Door zware financiële problemen raakte de Franse topclub, tussen 1949 en 1962 won het zes Franse landstitels, in zwaar verval. Maar inmiddels gloort er weer hoop. De club promoveerde vorig seizoen weer naar de Ligue 1, de Franse eredivisie, en werd razendknap achtste. De hoop op oude tijden is een beetje terug.



Loop door het historische centrum van het prachtige Reims en je kunt de fanshop van Stade de Reims niet missen. Groot afgebeeld de prijzen die de club won. Het is allemaal veel te lang geleden, vinden de mensen hier. Het zal langs de speelsters van Oranje heen gaan. Dat ze spelen in de stad waar één van de grootste Franse voetballers ooit schitterde.