In Stade de Lyon voel je: hier gaat iets groots gebeuren

Na een rit van bijna 700 kilometer van Valenciennes naar Lyon konden we gisteren voor het eerst het Stade de Lyon (ook wel: Parc Olympique Lyonnais) bezoeken, voor de persconferenties van het Zweedse elftal en van de Oranjevrouwen. Dat is het theater waar Oranje, hoop je dan, de laatste twee wedstrijden van dit toernooi afwerkt. Eerst woensdag de halve finale tegen Zweden. Bij verlies dan is Nice de eindbestemming voor de troostfinale; bij winst dus de finale in Lyon zondag. En dus kijk je even goed rond. Op dit veld spelen Memphis en Kenny Tete dus tweewekelijks een wedstrijd, tenminste, als ze niet vanaf de bank toekijken. Hier voetballen die geweldige Tanguy Ndombele en Nabil Fekir. Ook als er geen mensen zitten, ziet het stadion er – sorry, Michael van Praag – indrukwekkend uit.

Dat is wel even andere koek dan Le Havre, Valenciennes, Reims en Rennes. Stuk voor stuk hebben die steden prima stadions, maar allemaal met een capaciteit van pakweg 25.000. Voor de Oranjevrouwen is dat natuurlijk veel en al een grote stap in vergelijking met wat ze veelal gewend zijn, zeker met die massale Nederlandse steun, maar toch. Een halve finale van een WK voetbal verdient méér en daar zorgt dit bouwwerk in Lyon voor. Ook in historisch perspectief. Hier won bijvoorbeeld Portugal zijn halve finale op het EK van 2016 tegen Wales (2-0). Ik hoef hier niet uit te leggen wie de uiteindelijke winnaar van dat toernooi werd.



De speelsters moeten hetzelfde gevoel hebben gehad als de pers bij hun traditionele stadionbezoek, hun rondje over het veld gisteren. Je voelt het, je ziet het. Hier staat wat groots te gebeuren.