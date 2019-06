In (top-)voetbal liggen vrouwen bijna 100 jaar achter

Tot voor kort had ze nog geen vleugje interesse getoond, maar dinsdag rende mijn dochter (4) opeens achter een bal aan.



Op weergaloze, briljante, onovertroffen wijze schoot ze de bal in het doel. Daarna juichte ons geboren supertalent als een dolle, ongeveer zoals Jill Roord dat een uurtje eerder deed. Het zal geen toeval zijn: we hadden samen naar Nederland tegen Nieuw-Zeeland zitten kijken (strategisch afgewisseld met Casper en Emma op de iPad). Dat is wat het vrouwenvoetbal doet, blijkbaar. Het inspireert. Meisjes die voetballen, doet meisjes voetballen.



Dat is niks nieuws natuurlijk. Voetballende meiden zijn al vrij lang vanzelfsprekend. Mijn zoon (11) speelt wekelijks met of tegen meisjes, niet zelden zeer talentvol. Voetbalkantines zijn er enorm van opgefleurd bovendien: in mijn jeugdjaren was ieder voetbalfeest een hengstenbal, tegenwoordig hangt er lente in de lucht. Die nieuwe reclame van Nike, met dat meisje aan de hand van haar heldinnen? Hartverwarmend.