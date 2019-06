Ineens is er discussie: wat is de ideale Leeuwinnen-opstelling?

Door Daniël Dwarswaard



Het voordeel van een sport die relatief jong is als het gaat om de populariteit bij het grote publiek? Dat zaken die in de sport(journalistiek) al decennia gangbaar zijn, ook nu aan de oppervlakte komen drijven. U kent het wel van een groot eindtoernooi bij de mannenploeg van Oranje. Wekenlang wordt er gediscussieerd over wie wel en wie vooral niet moeten spelen in het basiselftal. Robin van Persie in de spits of toch Klaas-Jan Huntelaar?