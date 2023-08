Japan ten koste van Noorwegen naar laatste acht op WK

De Oranje Leeuwinnen kunnen Japan treffen in de halve finales van het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. Nederland speelt morgen tegen Zuid-Afrika voor een plaats in de kwartfinales. Als die wedstrijd wordt gewonnen, wacht vrijdag Spanje bij de laatste acht. Japan neemt het in de kwartfinales op tegen Zweden of de Verenigde Staten.

Japan kwam na vijftien minuten op voorsprong tegen Noorwegen door een eigen goal van Ingrid Engen. Zo'n vijf minuten later was de stand alweer gelijk via Guro Reiten.



In de 50ste minuut werd het 2-1 via Risa Shimizu. Iets minder dan tien minuten voor het einde van de reguliere speeltijd zorgde Hinata Miyazawa voor de beslissing: 3-1. Ook de Noorse superster Ada Hegerberg, invaller door een gebrek fitheid, kon uitschakeling niet meer voorkomen.



Noorwegen was een aantal decennia geleden een toonaangevend land in het vrouwenvoetbal, maar de laatste jaren vallen de prestaties tegen. Vier jaar geleden werden de Noorse speelsters in de kwartfinales uitgeschakeld op het WK.