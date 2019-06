Jodie Taylor schiet Engeland naar achtste finales

Martens hamert op veel beweging en hoog baltempo

18:46 Lieke Martens weet hoe de Nederlandse voetbalsters zaterdag Kameroen moeten bestrijden in de tweede wedstrijd op het WK. ,,Met veel beweging, een hoog baltempo en veel dynamiek in de ploeg. Dan kunnen we Kameroen kapotspelen’', zei de linksbuiten van FC Barcelona, voordat ze samen met haar ploeggenotes een kijkje nam op het veld van het Stade du Hainaut in Valenciennes.