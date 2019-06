Lach is terug bij Thaise voetbalsters

Thailand ging in de eerste WK-wedstrijd in Frankrijk met historische cijfers onderuit tegen titelverdediger Verenigde Staten (0-13). Na afloop kreeg de Aziatische ploeg nogal wat kritiek. De ploeg van Nuengrutai Srathongvian zou niets op het WK te zoeken hebben. In het duel met kanshebber Zweden maakte Thailand niettemin een redelijke indruk.



,,We hebben karakter getoond'', oordeelde Kanjana Sung-Ngoen, die het doelpunt van Thailand op haar naam bracht. ,,Ik ben heel blij dat we progressie hebben laten zien in ons spel. Dit is een positieve reactie na die recordnederlaag tegen de Amerikaanse ploeg.”



Thailand sluit het WK af met de wedstrijd tegen Chili op donderdag in Rennes.