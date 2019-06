Leeuwinnen halen uit voor recordaantal fans in uitzwaaiwedstrijd

Door Tim Reedijk



Een fraaie uitzwaaiwedstrijd, daar leek het in de eerste fase van de wedstrijd bepaald niet op. De Oranjevrouwen leken wat verrast door Australië, dat met name in de eerste helft erin kleunde en het betere van het spel had. De fysieke strijd die WK-deelnemer Australië opvoerde, kostte Kika van Es de wedstrijd. De linksback verliet binnen een kwartier huilend het veld met een pijnlijke pols en hand. Ze ging direct door naar het ziekenhuis voor een medische check-up die moet uitwijzen of het WK in gevaar komt. Evenzogoed was het harde spel van de Australiërs een voorbode voor de eerste twee wedstrijden in Frankrijk tegen Nieuw-Zeeland en Kameroen.