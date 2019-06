Leeuwinnen op jacht naar kwartfinales WK

De voetbalsters van Wiegman wonnen in de groepsfase al hun wedstrijden, van Nieuw-Zeeland (1-0), Kameroen (3-1) en Canada (2-1). Japan eindigde met vier punten als tweede in de poule achter Engeland. De kampioen van Azië wist in drie duels slechts twee doelpunten te maken.



Wiegman beschikt over een volledig fitte selectie. Verdedigster Stefanie van der Gragt is na knieklachten weer inzetbaar. De wedstrijd in het Roazhon Park begint om 21.00 uur en is de laatste van de acht duels in de achtste finales van het WK. Bij winst op Japan speelt Oranje zaterdag in Valenciennes in de kwartfinales tegen Italië of China.



Mis vanavond vanaf 19.00 uur niets in ons liveblog!