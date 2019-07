Leeuwinnen weer op Hollandse bodem

Verdriet en ergernis (die penalty!), maar vooral trots

8:18 Ja, er is wat verdriet, er is wat boosheid, er is wat ergernis over de Franse scheidsrechter (‘die penalty had nóóit gegeven moeten worden’) maar bij de oranjefans op de tribune in Frankrijk overheerste zondagavond één emotie: trots. ,,We zijn wel even tweede van de wereld geworden.’’