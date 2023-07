LIVE WK vrouwenvoetbal | Duitsland op rozen na goals Popp tegen WK-debutant Marokko

Op dag vijf van het WK vrouwenvoetbal in Australië en Nieuw-Zeeland staan er drie wedstrijden op het programma. In het eerste duel klopte Italië door een treffer in 87ste minuut van Cristiana Girelli Argentinië met 1-0.



Vanaf 10.30 uur neemt tweevoudig wereldkampioen Duitsland (in 2003 en 2007) het in Melbourne op tegen WK-debutant Marokko (10.30 uur). Om 13.00 uur wordt dag 5 afgesloten met Brazilië - Panama.