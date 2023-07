LIVE WK vrouwenvoetbal | Frankrijk begint WK tegen Jamaica

Voetbal­sters Spanje bieden excuses aan voor haka: ‘Nog veel te leren over Nieuw-Zeelandse cultuur’

De Spaanse voetbalsters hebben maandag in de Nieuw-Zeelandse plaats Palmerston North hun excuses aangeboden voor het uitvoeren van een haka in een video op sociale media. Aanvoerster Ivana Andrés van de Spaanse ploeg zei dat het team “nog veel te leren heeft over de Nieuw-Zeelandse cultuur”.