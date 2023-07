LIVE WK vrouwenvoetbal | Japan maakt gehakt van Spanje in strijd om groepswinst

Japan en Spanje zijn al door naar de volgende ronde en strijden samen om groepswinst in poule C. Om 09.00 uur nemen de landen het in Wellington tegen elkaar op, tegelijk met het duel tussen Costa Rica en Zambia in Hamilton.



In poule B van het WK vrouwenvoetbal valt vandaag de beslissing. Het al uitgeschakelde Ierland van bondscoach Vera Pauw speelt om 12.00 uur tegen Nigeria, om dezelfde tijd als Australië en Canada aftrappen. Australië moet winnen om niet net als mede-gastland Nieuw-Zeeland al te stranden in de poulefase. Volg alles in ons liveblog. Bekijk hier alle standen in de acht poules.