LIVE WK vrouwenvoetbal | Marokko underdog in achtste finale tegen Frankrijk

met video Zuid-Afri­ka een eitje voor Oranje Leeuwinnen? ‘Hoeveel waarschu­win­gen wil je hebben?’

Ja, Zuid-Afrika is slechts de nummer 54 van de wereld en ja, Nederland heeft in acht onderlinge ontmoetingen acht keer gewonnen. Maar de uitschakeling van onder meer Brazilië en Duitsland zorgt morgenvroeg (aftrap 04.00 uur) voor een uiterst alert Oranje in de achtste finale.