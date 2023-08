LIVE WK vrouwenvoetbal | Sarina Wiegman aast met Engeland tegen gastland Australië op plek in finale

Australië voor het eerst naar halve finales WK na zinderende penalty­reeks, ‘Van Gaaltje’ helpt Frankrijk niet

Een bloedstollende kwartfinale in een volgepakt Suncorp Stadium in Brisbane moest worden beslist vanaf de penaltystip. Bondscoach Hervé Renard deed een ‘Van Gaaltje’, maar zijn truc werkte niet. Bij de twintigste strafschop viel het doek voor Frankrijk. Australië bereikte voor het eerst in de historie de halve finales van het WK.