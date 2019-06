Marketingnaam ingeburgerd, maar hoe houd je de Leeuwinnen aaibaar?

Door Daniël Dwarswaard



Als lezer van deze krant ontving u afgelopen woensdag een speciale WK-bijlage over het gisteren begonnen WK-vrouwenvoetbal. Op de cover? Een grote, indrukwekkende leeuwin met daarin de afbeeldingen verwerkt van de meest in het oog springende internationals van Oranje. Leeuwinnen dus, je kunt er simpelweg niet meer omheen, ook al zou je het willen.



Ook in de stukken in deze krant gebruiken we de term steeds meer: Leeuwinnen. Dat was vlak voor het succesvolle EK van 2017 in eigen land wel anders. Een door de KNVB opgedrongen marketingterm? Kom op zeg, dat bepalen we zelf toch wel? En zie nu: spreken en schrijven over de Leeuwinnen is nu net zo vanzelfsprekend als ‘Oranje’ bij het mannenteam en pakweg de ‘Rode Duivels’ als het over het nationale voetbalteam van België gaat.