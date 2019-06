‘Maro’ terug aan de top na ‘schokkendste weken uit mijn leven’

Portret MarozsánIn Frankrijk gaat vanavond het WK van start. De speelsters van Nederland kennen we, maar wie moeten we in de gaten te houden bij de andere toplanden? Op deze site lichtten we de voorbije week dagelijks een smaakmaker uit. Vandaag het laatste profiel: de geboren Hongaarse Dzsenifer Marozsán (27), Dreh-und-Angelpunkt van Duitsland.

Het is 12 juli 2018. Dzsenifer Marozsán viert in Saarbrücken de vijftigste verjaardag van haar moeder als ze plots getroffen wordt door vreemde steken in haar rechterzij, -borst en -schouder. Ademhalen gaat steeds moeilijker en de aanvoerder van de DFB-frauen loopt rood aan. Het feestje slaat prompt dood, als bier in een vet glas. Als de ambulance voorrijdt slaat de sfeer zelf om in lichte paniek: voor Marozsán er erg in heeft ligt ze in het ziekenhuis.



Na de eerste, ietwat overhaaste diagnose - ‘nierstenen’ - wordt Dzsenifer Marozsán naar huis gestuurd. Maar twee dagen later gaat het opnieuw mis: nu is wordt haar linker-lichaamshelft getroffen. De regisseur van de Franse topclub Olympique Lyon zit binnen de kortste keren weer in het ziekenhuis, waar na langdurig onderzoek de échte diagnose volgt: een embolie in beide longen. Oorzaak: een anticonceptiepil die voor een bloedstolsel heeft gezorgd.

Quote Tussen als de sterren van Lyon is Marozsán echt de beste. Met afstand. Barça-aanvoerder Vicky Losada ,,Dit waren de schokkendste weken uit mijn leven”, zei ‘Maro’ eind vorig jaar tegen de Duitse krant Die Welt. ,,Ik heb enorm veel geluk gehad dat ik in die zomerweken weinig beweging heb gehad, anders zou dat longinfarct wel eens desastreus geweest kunnen zijn.”



Haar carrière liep geen gevaar, maar met frequent ziekenhuisbezoek van Horst Hrubesch, toenmalig bondscoach van de Duitse vrouwen, en Olympique Lyon-voorzitter Michel Aulas was de ernst van een plots einde van Marozsáns loopbaan nabij. Na haar ontslag werkte de middenvelder maandenlang aan haar herstel. Marozsán keerde, nog lang niet topfit, diep in het najaar terug. Haar rentree vond plaats in Amsterdam, in de Champions League-wedstrijd tegen Ajax. ,,Waarna ik stilaan weer kon hopen op een écht nieuwe start”, zei ze in november. ,,Maar één ding voelde ik die periode wel: ik genoot toen al veel meer van elke dag.”

Dochter van Hongaars international

Rimpelloos was haar leven tot dan ook nooit geweest. Als dochter van de Hongaarse profvoetballer Janos Marozsan (4 interlands) verhuisde ze op vierjarige leeftijd van Boedapest naar Saarbrücken, waar haar vader in 1996 bij de plaatselijke FC een contract tekende. De appel bleek niet ver van de boom te vallen. Ook Dzsenifer - van 18 april 1992 - kon aardig ‘ballen'. Héél aardig zelfs.



Ze debuteerde in 2007 als 14-jarige (!) in de Bundesliga en is daarmee nog altijd de jongste speelster ooit op het hoogste niveau in Duitsland. In augustus van dat jaar werd ze met 15 jaar en vier maanden ook maar meteen de jongste doelpuntenmaker ooit in de Bundesliga. Ook dat record staat nog steeds.

Vanaf 2007 ging Dzsenifer Marozsán als een raket. In 2010 kreeg ze - net als haar broer en ouders - ook de Duitse nationaliteit, maar haar afkomst verloochenden de Marozsans nooit. ,,Wij praten thuis nog steeds alleen maar Hongaars.”



Als Duits international werd ze Europees kampioen in 2013 en olympisch kampioen in 2016 - Dzsenifer Marozsán scoorde in de finale tegen Zweden - en bij de Europese topclub Olympique Lyon rijgt ze de titels en bekers aaneen. Vorige maand pakte ze alweer haar derde Champions League op rij bij de club die de voorbije 14 jaar kampioen werd van Frankrijk.

In Lyon wordt Marozsán gezien als de belangrijkste schakel van het internationale sterrenensemble, nog boven de aanvoerder van Japan (Saki Kumagai), de aanvoerder van Frankrijk (Wendie Renard), Oranje-uithangbord Shanice van de Sanden, de Noorse superspits Ada Hegerberg en de Franse topspits Eugénie Le Sommer.



Sleutelspeler

Vicky Losada, de aanvoerder van FC Barcelona, dat in de Champions League-finale van vorige maand in Marozsáns geboorteplaats Boedapest kansloos was (4-1): ,,Tussen al die sterren is Marozsán echt de beste. Met afstand”, zei Losada op de site van de FIFA. Oud-HSV-spits Hrubesch, die als bondscoach werd vervangen door Martina Voss-Tecklenburg, sluit zich daar naadloos bij aan. ,,Ze is een van de meest technische speelsters in de wereld. Ze kan echt alles met een bal, is tactisch ijzersterk en is in elk team een sleutelspeler.”

Slechts één prijs ontbreekt nog op het palmares van Marozsán, die bijna onafscheidelijk is van haar dwergpinscher Nyuszka (Hongaars voor ‘Konijntje’): de wereldtitel met Duitsland. Dat moet dan dit jaar gebeuren. Op 7 juli is de WK-finale in de stad waar ze vele clubsuccessen boekte, Lyon. Dat is bijna een jaar nadat ze het van de een op de andere dag zwaar voor de kiezen kreeg. ,,Het heeft veel tijd gekost, maar ik ben weer fit en voel me eigenlijk beter dan ooit. De wereldtitel zou een prachtig einde zijn van een heel bewogen jaar.”