Martens blijft last houden van teen: ‘Maar ik kan heel veel op adrenaline’

De linksbuiten van FC Barcelona heeft naar eigen zeggen al langer last van een teen van haar linkervoet. Welke teen het precies is, wil niemand zeggen. Na het duel met Japan in de achtste finales van het WK (2-1) was de pijn zo heftig, dat Martens enkele dagen zelfs amper kon lopen. Tot kort voor de wedstrijd tegen Italië was het twijfelachtig of ze zou kunnen spelen.



,,Het was een rollercoaster. Wel, niet, wel, niet. Maar ik heb er altijd in geloofd, ik weet wat mijn lichaam kan”, zegt Martens. ,,We hebben een fantastische medische staf, samen hebben we er alles aan gedaan. En ik heb nu gewoon de 90 minuten vol gemaakt. Het blijft pijn doen, ik heb nu weer veel reactie. Maar als ik nu kan spelen, kan ik dat woensdag ook.”