Matchwinnaar Groenen: Ik moest wel schieten

Ze was het middelpunt van de Nederlandse vreugde: Jackie Groenen. Tegen Zweden schoot de Tilburgse Oranje vanaf de zestien naar de WK-finale. ,,Ik moest schieten op die positie en hij zat er goed in, dacht ik zo”, zei Groenen lachend bij de NOS.

Groenen scoort als middenvelder doorgaans weinig voor Oranje. ,,Ik bewaar mijn doelpunten voor de speciale momenten. Hij vloog er mooi in. Supervet.”

Het voetbal was vanavond niet zo sprankelend als bij de VS tegen Engeland, maar daar had Groenen maling aan. ,,Het is een WK, het wordt steeds lastiger. Het is ook heel vermoeiend.”

De Leeuwinnen hadden een verlenging nodig om Zweden met 1-0 te verslaan. Groenen gaf toe dat de vermoeidheid bij haar in de slotfase behoorlijk groot was. ,,Ik had zware benen en ik was niet de enige, denk ik. We hebben moeilijke momenten gehad, maar we staan in de finale. We gaan er alles aan doen om die te winnen. Nu nog één keer alles geven. We moeten nu ook de laatste wedstrijd winnen.”

Het sterke punt van Oranje is volgens Groenen: ,,We hebben een team dat er voor elkaar is. Ik ben trots op al die meiden. Dit is wel echt bijzonder.”

Van de Sanden

Shanice van de Sanden begon op de bank. Uitgerekend in haar Lyon verdrong Lineth Beerensteyn haar uit de basis. Van de Sanden zei er goed mee om te gaan. ,,We hebben elkaar allemaal nodig. Ik kwam in het veld en het stadion schreeuwde mijn naam. Iedereen staat achter me”, aldus de aanvaller tegenover de NOS.

Van de Sanden kan niet geloven dat Oranje in de WK-finale staat. ,,Dit is ongelooflijk gewoon. Finale tegen Amerika, mooier kan niet. Ik ben klaar voor de finale, het team is er klaar voor.”

