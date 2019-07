Melis: Zweden hoort al langer bij de top

Door Wietse Dijkstra De speelster die dit WK door Vivianne Miedema werd afgelost als topscorer aller tijden van Oranje is er woensdag bij in Lyon. Op uitnodiging van de FIFA zit Melis in het stadion voor het duel dat ook voor haar speciaal is. Niet in de laatste plaats omdat ze negen jaar voetbalde in Zweden.

,,Toen ik naar Zweden ging waren ze een stuk verder dan hier’’, zegt Melis. ,,In 2007 was het WK daar al live op tv te zien. Bij ons is dat nu pas voor het eerst. De Zweedse competitie was toen heel sterk met spelers als Marta. Het vrouwenvoetbal stond er hoog aangeschreven. Nu zie je dat de Zweedse speelsters ook naar het buitenland gaan. In Duitsland, Engeland en Frankrijk wordt tegenwoordig meer betaald.’’



Desondanks heeft Zweden nog altijd een nationale ploeg om rekening mee te houden. De nieuwe bondscoach Peter Gerhardsson beschikt over een hecht team met een aantal vaardige speelsters als Sofia Jakobsson, Stina Blacksenius en Kosovare Asllani.



,,Jakosbsson is een echte dribbelaar die acties durft te maken en met Blacksenius hebben ze een jonge, leuke spits die snel is. Ze hebben een paar behendige speelsters. En een goede keeper (Hedvig Lindahl, red. die ze al een paar keer op de been heeft gehouden. Of ze bij de beste vier van de wereld horen? Ze staan niet voor niets in de halve finale.’’



Nederland is gewaarschuwd. ,,Zweden hoort al langer bij de top’’, zegt Melis. ,,Bij de grote toernooien zijn ze altijd aanwezig. Ze spelen 4-4-2, zijn heel gedisciplineerd en weten wat ze moeten doen. Met lange ballen zijn ze heel gevaarlijk met hun snelle spitsen.’’



Melis kent een groot aantal Zweedse speelsters uit de tijd dat ze er zelf nog voetbalde. ,,Met Nilla Fischer, Elin Rubensson en Caroline Seger heb ik jaren samengespeeld. En ik heb ook tegen veel van die meiden gespeeld. Als je mensen kent, is het altijd leuker om naar te kijken. Voor mij is het een toffe wedstrijd, al moet Nederland natuurlijk wel gewoon winnen.’’