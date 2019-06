Miedema (22) laat Melis achter zich met zestigste interlandgoal

Miedema is pas 22 jaar en heeft nog een heel voetballeven voor zich, maar de goals tegen Kameroen waren al haar 59ste en zestigste in dienst van Oranje. Melis, die net als Miedema op 17-jarige leeftijd debuteerde, kwam tussen 2004 en 2016 tot 59 goals. Ze had er wel 136 interlands voor nodig, tegenover de 77 duels die Miedema inclusief het duel van vandaag speelde.



Miedema debuteerde op 26 september 2013 als invalster, voor Lieke Martens, tegen Albanië. Ze kwam toen niet tot scoren, maar een maand later maakte ze in haar tweede interland, tegen Portugal, direct een hattrick. Miedema tekende in het laatste kwartier voor drie doelpunten (0-7).



Melis loste in 2010 Marjoke de Bakker (29 goals) af als topscorer van Oranje. De nu 32-jarige Ridderkerkse, die in 2016 stopte, eindigde op 59 doelpunten in 136 interlands.