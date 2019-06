Miedema droomt van de 180+ goals van Wambach en Sinclair

Door Tim Reedijk Miedema kent de vragen inmiddels wel. Al maanden naderde het aantal van 59 interlandgoals van Manon Melis en ze voorspelde dat, mocht ze haar niveau halen, dat record tijdens dit WK uit de boeken zou gaan. Tegen Nieuw-Zeeland (1-0) scoorde ze niet, vandaag tegen Kameroen twee keer en dus is ze Melis definitief voorbij. Melis had haar al een bericht gestuurd vóór de eerste wedstrijd. De strekking: schiet er maar twee in, dan zijn we er maar vanaf. Hoe ze het ging vieren, wist Miedema allang. ,,Ik heb heel lang geleden al met m’n broertje afgesproken dat ik het zou vieren met een koprol. Die belofte stond al zo lang. Je staat op een WK, scoort de 3-1 met een recordtreffer, dan mag je wel een keer gek doen. M’n broertje was blij dat ik het gedaan heb, vanaf nu zullen jullie in elk geval geen koprol meer zien.”

De recordgoal is een speciale, maar niet degene die Miedema uiteindelijk het meest zal bijblijven. ,,Bij de 4-2 in de EK-finale weet je dat je het EK gaat winnen. Dat gevoel maak je misschien wel nooit meer mee. En in Portugal als 17-jarig meisje mogen invallen en je eerste goal mogen scoren is ook heel speciaal.”



Melis voorspelde op deze site dat Miedema met gemak de honderd goals gaat halen. Immers is ze nog altijd pas 22 jaar. Voorzichtig vallen al de namen van Abby Wambach en Christine Sinclair. De gestopte Wambach is recordhouder met 184 interlandgoals voor de Verenigde Staten; Sinclair is 36 en aanvoerder van Canada, de tegenstander donderdag. Zij aast op het record van Wambach en heeft er 181 gemaakt voor haar land. ,,Maar ik ben 22 en zij 36, dus dan heb ik nog veertien jaar te gaan”, zegt Miedema glimlachend. ,,Ik zei ook tegen Sarina (Wiegman, red.): ‘ik kan nog wel tien jaar mee dus er komen er zeker nog een aantal bij als ik fit blijf en mijn niveau blijf halen’. Hopelijk heb ik nog een heel mooie carrière voor me. Op naar de honderd. 180 goals zoals Wambach en Sinclair is iets heel speciaals, het zou ook heel speciaal zijn als ik daar ooit bij mag staan.”