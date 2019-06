Miedema kroont zich tot topscorer aller tijden: ‘Het zat er natuurlijk aan te komen’

,,Iedereen had het er al over dat ik topscorer aller tijden zou worden en natuurlijk wist ik ook dat het er aan zat te komen”, erkende ze na afloop lachend bij de NOS. ,,Nu is het binnen en kan ik mijn doelpuntentotaal verder uitbreiden. Het allerbelangrijkste van vandaag blijft dat we hebben gewonnen en door zijn naar de volgende ronde op het WK. Misschien dat de druk er nu iets af is omdat we ons voor de achtste finale hebben geplaatst. Toch gaat het nog wel ergens om in de volgende wedstrijd. Ons doel is om groepswinnaar te worden. Het moet wel beter, dat weten we. Kameroen is een stugge ploeg, de speelster zijn fysiek sterk. Maar goed, uiteindelijk winnen we 'm wel met 3-1. We hebben zes punten na twee duels en mogen dus ook wel een beetje blij zijn, denk ik”.