Moe van FIFA-propaganda

Door Daniël Dwarswaard Toen ik vanochtend in een buitenwijk van Lyon wakker werd, las ik dat er nog ‘volop’ kaarten te koop zijn voor de halve finale van dit WK tussen Oranje en Zweden. 60.000 mensen passen er in het fraaie Stade de Lyon, hier vijftien kilometer verderop. Ik moest het bericht twee keer lezen. Huh? Nog kaarten te koop voor de halve finale?

Ik merk dat het bericht me stoort. Nee, natuurlijk niet omdat nu meer Nederlanders de kans hebben om bij deze historische gebeurtenis aanwezig te zijn. Wél omdat ik na een maand hier in Frankrijk een beetje moe word van de propagandamachine van de FIFA. Want nog vóór het toernooi kregen we ronkende berichten dat de halve finales en de finale van dit toernooi al volledig was uitverkocht.