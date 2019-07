Na 1974, 1978 en 2010 gaat het weer mis in WK-finale

Voor de vierde keer in de historie stond een Nederlands voetbalelftal in een WK-finale. Maar wat de Oranje-mannen in 1974, 1978 en 2010 niet lukte, kregen de vrouwen ook niet voor elkaar. In Lyon gingen de Leeuwinnen tegen Amerika strijdend ten onder.

1974

Volledig scherm Johan Cruijff wordt onderuit gehaald door Uli Hoeness en verdient al in de eerste minuut een strafschop. © ANP

Precies 45 jaar geleden heeft Oranje voor het eerst de kans om wereldkampioen te worden. Op 7 juli 1974 kent Nederland in de WK-finale tegen West-Duitsland een droomstart. Na één minuut verdient Johan Cruijff een strafschop als hij door Uli Hoeness onderuit gehaald wordt. Johan Neeskens zet Oranje vanaf elf meter op een 1-0 voorsprong.

De vreugde is echter van korte duur. Na een schwalbe van Bern Hölzenbein krijgt ook het gastland een strafschop (1-1 Paul Breitner). Vlak voor rust laat doelman Jan Jongbloed zich verrassen door een schuiver van Gerd Müller, die de 2-1 eindstand op het bord zet. Beroemd is de opmerking van commentator Herman Kuiphof: ,,Zijn we er toch ingetuind.’’

1978

Volledig scherm Dick Nanninga (m) in duel met Daniel Passarella (l) en Omar Larrossa (r). © ANP

Zonder Cruijff en Van Hanegem is Nederland in Argentinië minder goed dan vier jaar eerder. Maar nog altijd goed genoeg om opnieuw een gooi te doen naar de wereldtitel. De finale is echter opnieuw tegen het gastland en dat is in Buenos Aires een iets te moeilijke opgave. Al voor de aftrap begint de psychologische oorlogsvoering als Argentinië protesteert tegen de manchet om de (gebroken) hand van René van de Kerkhof.

In een bikkelharde finale zet Mario Kempes de thuisploeg voor rust op voorsprong. Supersub Dick Nanninga maakt in de slotfase met een geweldige kopbal gelijk. Oranje komt nog dichtbij de zege, want Rob Rensenbrink raakt in de slotseconden de paal. In de verlenging gaat het vervolgens mis. Opnieuw Kempes en Daniel Bertoni helpen Argentinië aan de wereldtitel: 3-1.

2010

De Rob Rensenbrink van 2010 heet Arjen Robben. Ook hij heeft een enorme kans om Oranje aan de wereldtitel te helpen. In de WK-finale tegen Europees kampioen Spanje heeft de aanvaller van Bayern München de 1-0 op zijn schoen, maar doelman Iker Casillas houdt zijn land in Johannesburg met zijn kleine teen overeind.

Net als in 1978 is het keiharde finale waarin scheidsrechter Howard Webb 15 keer geel geeft, waarvan 10 voor een Oranje-speler. John Heiting krijgt in de verlening zijn tweede geel en kan vertrekken. Met tien man lijkt Nederland er nog een penaltyreeks uit te slepen, maar vier minuten voor het verstrijken van de verlenging schiet Andrés Iniesta de Oranje-droom aan flarden: 1-0.